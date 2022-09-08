Махачкалинцы не хотят переселяться из аварийных домов в дома на отшибе

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел сегодня заседание рабочей группы по урегулированию конфликтных ситуаций с гражданами, отказывающимися от расселения из аварийного жилья. По сообщению председателя Правительства РД 207 семей отказываются подписывать договор на расселение, объясняя отказ отдаленностью нового жилья и отсутвием развитой инфраструктуры. Только 173 семьи из этих 207 — махачкалинцы. Общее количество человек — 580. Они проживают в 46 многоквартирных домах.

Абдулмуслим Абдулмуслимов раскритиковал работу администраций муниципалитетов, где отмечается задержка реализации программы.

В рамках заседания были предложены некоторые возможные пути решения сложившейся ситуации, в частности — органам местного самоуправления погасить долги перед жилишным фондом, вложив остаток средств в дореализацию программы.