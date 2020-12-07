Махачкала поднялась в рейтинге городов для поездки на Новый год

Махачкала снова вошла в двадцатку городов, куда россияне хотят поехать на Новый год. В этом году город поднялся в рейтинге на 4 позиции и занял 14 место. Эксперты связывают это в том числе и со снижением стоимости перелетов. Цена теперь на 29 % ниже, чем в прошлом году и составляет 6 613 рублей.

Доля перелетов за границу сократилась в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Исследование проводят дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.