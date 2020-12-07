Экономика

Махачкала поднялась в рейтинге городов для поездки на Новый год

Оставить комментарий

Махачкала снова вошла в двадцатку городов, куда россияне хотят поехать на Новый год. В этом году город поднялся в рейтинге на 4 позиции и занял 14 место. Эксперты связывают это в том числе и со снижением стоимости перелетов. Цена теперь на 29 % ниже, чем в прошлом году и составляет 6 613 рублей.

Доля перелетов за границу сократилась в пять раз по сравнению с прошлым годом.
Исследование проводят дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Также читают:

Закир Каидов: "Мы прекрасно понимаем, что дороги -...
Дагестан сократил госдолг на 500 млн рублей
Кадастровая оценка должна быть оптимальной для вед...
Состоялось первое рабочее совещание главы муниципа...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *