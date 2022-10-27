Сегодня, 27 октября, состоялась очередная сессия Народного Собрания Республики Дагестан, на котором депутаты во втором чтении приняли законопроект о поправках в Конституцию РД.

Своим комментарием по данной теме делится эксперт редакции республиканской газеты «Голос степи», редактор отдела политики и сельского хозяйства Магомет-Али Ханов.

– Проект этого закона был внесен Главой Дагестана и был принят в первом чтении еще 30 июня этого года. Законопроект этот был опубликован в республиканских средствах массовой информации, по нему были проведены круглые столы, обсуждения экспертов. На последнем заседании круглого стола вице-спикер парламента Сайгидахмед Ахмедов заявил, что поправки к Конституции РД принимаются не для того, чтобы внести разлад в обществе и призвал к осмысленному подходу для их обсуждения.

Подготовка поправок к Конституции Республики Дагестан не является чем-то для нас неожиданным, это продиктовано необходимостью приведения Основного закона республики в соответствие с положениями обновленной Конституции России и принятого Федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который пришел на смену Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Этот процесс идет сейчас во всех субъектах Российской Федерации.

Я бы хотел более подробно остановиться на поправке, вызвавшей наибольший резонанс в дагестанском обществе, об исключении из статьи 75 Конституции РД положения о проведении Главой Дагестана политики, направленной, в том числе, на обеспечение территориальной целостности республики. Необходимость внесения данной поправки также обусловлена изменениями, внесенными в 2020 году в Конституцию Российской Федерации и закрепившими новый принцип защиты суверенитета и территориальной целостности государства.

В статье 67 Конституции РФ указано, что территория Российской Федерации включает в себя территорию ее субъектов, Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. При этом, в статье 80 Конституции РФ отмечено, что Президент Российской Федерации принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации. То есть, обеспечение территориальной целостности Российской Федерации, включая территории ее субъектов, относится к вопросам ведения Российской Федерации.

Вместе с тем, статьей 57 Конституции Республики Дагестан установлено, что территория Республики Дагестан едина, ее границы не могут быть изменены без волеизъявления многонационального народа Республики Дагестан. Предлагаемая поправка, а также действующие нормы Конституции Республики Дагестан исключают всякую возможность для принятия решения о территориальных изменениях без согласия субъекта Российской Федерации – Республики Дагестан. Все полномочия главы республики, которые касаются административно-территориального устройства, в том числе, установление и изменение границ административно-территориальных единиц республики остались неизменными, – сказал Магомет-Али Ханов.

Источник: https://golosstepi.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/71994/