Сегодня, 7 апреля, в Махачкале проходит митинг-концерт в поддержку российской армии и жителей Донбасса. В рамках акции выступил перед собравшимися и представитель Муфтията РД Магомедрасул Саадуев. «Мы, дагестанцы, как никто другой знаем, к чему приводит идеология превосходства одних над другими. Сегодня жители ДНР и ЛНР обратились к нашей стране за помощью от того, что выпало на их долю за последние 8 лет. Они столкнулись с гнетом, кровопролитием, унижением. Нам это тоже знакомо. Что-то наподобие национализма проявлялось и в Дагестане, когда одна группа людей внушала другим, что они превосходят ее в своей идеологии, в своей религии. Они на этой почве проливали кровь. Чем бы ни была прикрыта идеология нетерпимости, она чужда всем религиям, не только исламу. Сегодня наши братья проливают свою кровь, защищают людей, которые обратились за помощью. Мы просим Всевышнего, чтобы эта спецоперация успешно и скоро завершилась и наступил мир на земле Украины, на земле ДНР и ЛНР, и чтобы все участники спецоперации вернулись живыми и здоровыми», – заключил он.

Источник: Мирмол