Магомед Хадулаев выступил на митинге-концерте в поддержку российской армии и жителей Донбасса

Магомед Хадулаев, председатель ДРОО «Российский союз ветеранов Афганистана» выступил на митинге-концерте в поддержку российской армии и жителей Донбасса, который в эти минуты проходит в Махачкале у здания Аварского театра. «Сегодня отмечается восьмая годовщина признания Донецком своей самостоятельности. Там сейчас идет спецоперация, а не то, что они хотят нам внушить. В интернете много фото и видео, все это неправда. Много лет назад мой друг, Ахмат Хаджи Кадыров принял верное решение развернуть дагестанский народ лицом к России.

Война идет в мозгах Запада, чтобы уничтожить наш народ, а мы проводим спецоперацию по уничтожению этих негодяев. Да здравствует наша российская армия! Да здравствует наш президент!», – сказал Хадулаев.

Затем выступил студент кадетского корпуса им. Магомеда Гаджиева Сафар, который от имени всех воспитанников кадетского корпуса выразил поддержку российской армии на территории Украины: «Мы, кадеты, своей учебой и военной подготовкой, хотим сказать, что мы за нашу армию, за нашего президента».