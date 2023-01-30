Магомед Джаватханов награждён медалью Жукова

Участник СВО на Украине, уроженец села Тантари Гумбетовского района, старший сержант, замкомвзвода сухопутных войск Джаватханов Магомед Алиасхабович получил медаль Жукова за подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции. Указ о награждении Джаватханова медалью Жукова подписал Президент РФ.

В СВО на Украине Джаватханов принял участие в освобождении городов Мелитополь, Бердянск, поселков Старомлыновка, Красная Поляна, Любимовка, Павловка. В боях под Павловкой воин получил ранение. Лечился в госпиталях Мелитополя, Феодосии, Майкопа и снова вернулся в зону СВО. Воспитывает пятерых детей.

Глава Гумбетовского района Галип Галипов поздравил Магомеда Джаватханова с получением государственных наград и пожелал успехов и побед.