Магистры теологии ДГИ получили дипломы

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам магистратуры по теологии Дагестанского гуманитарного института состоялась в историческом парке «Россия – моя история».

Поздравить дипломированных специалистов собрались представители органов власти, религиозных организаций, научная интеллигенция, общественность, СМИ.

Среди почётных гостей – заместитель муфтия региона Ахмад Магомедов, министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, заместитель министра труда и социального развития Хураб Багомедов, заместитель министра цифрового развития Рамазан Абдулаев, представители Народного собрания региона Елена Ельникова и Руслан Ибрагимов, уполномоченная по правам ребенка Марина Ежова, начальник Управления спорта, туризма и работы с молодежью Мурад Мирзагаджиев, секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Силуан, зампредседателя иудейской общины г. Махачкала Борис Ханукаев и др.

С приветственным словом выступил ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев. «Уверен, что те знания, которые вы получили в стенах ДГИ, станут прочным фундаментом и помогут вам построить успешную карьеру. Теологи сегодня востребованы в обществе. Не сомневаюсь, что вы сможете внести свой вклад в духовно-нравственное, гражданско-патриотическое состояние нашего общества», – подчеркнул он.

К собравшимся обратился заместитель муфтия Ахмад Магомедов. Он отметил, что мы должны сохранить наследие, которое получили, и передать его последующим поколениям. «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, говорил: «Пророки не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание, а тому, кто приобрёл его, достался великий удел», – подчеркнул он.

Поздравил выпускников с окончанием вуза и глава Миннаца РД Энрик Муслимов. Он обратил внимание на то, что важно ценить и уважать преподавательский труд, ведь благодаря знаниям можно добиться карьерных высот.

«ДГИ отличается от других учебных заведений тем, что здесь сочетается и светское, и теологическое образование. Нам необходимо подготовить лучших специалистов для того, чтобы вести правильную государственно-конфессиональную политику в этой области. Уверен, что все государственные служащие, работники муниципальной службы обязательно должны иметь теологическое образование для сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в нашей огромной, красивой многонациональной, многоконфессиональной республике».

Между выступлениями были вручены долгожданные дипломы выпускникам. Их получили более 80 человек. Среди выпускников – глава Миннаца РД Энрик Муслимов, помощник Главы РД Сайпудин Сайпов, и.о. руководителя Управления образования г. Махачкала Мурад Шафиев и др.

В ходе мероприятия звучали стихи, нашиды. Студенты ДГИ также разыграли сценку из истории Ислама.

Источник: пресс-служба ДГИ