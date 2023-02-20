Магарам Алиджанов: «Наши сыновья и внуки смогут с честью отстоять свою Родину»

Председатель Дагестанского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Магарам Алиджанов выступил в ходе телемарафона, организованного в рамках акции «Все для Победы».

Он рассказал о подвигах дагестанских военнослужащих и о том, с каким настроем они отправляются в зону спецоперации. «Всех нас волнует вопрос как наши земляки участвуют в СВО. Хочу сказать, что еще до начала спецоперации я встречался с воинами и моряками Каспийской флотилии и обратил внимание, что у наших военнослужащих высокий боевой дух. Каждый раз, когда из Дагестана уезжали бойцы в зону СВО я их провожал и встречал по возвращению. Наши мобилизованные уверяли меня, что они смогут с честью отстоять свою Родину, не хуже, чем это сделали наши прадеды во время Великой Отечественной войны, ведь в них заложен этот боевой дух. Хочу выразить соболезнования все тем, кто потерял своих родных в этой битве, матерям, которые похоронили своих детей, и женщинам, на чью долю выпала участь воспитывать детей без главы семьи. Могу заверить, что мы будет с честью вспоминать о них. Все те, кто принял участие в спецоперации, останутся в нашей памяти на века. Я уверен, что наши сыновья и внуки смогут с честью отстоять свою Родину и защитят молодое поколение от неонацизма», — отметил Алиджанов.

Напомним, что в рамках акции «Все для Победы» идет сбор средств, на которые будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и пр. Стать участником может каждый. Отправить любую сумму отсканировав QR-код на экране, а также сделав пожертвования через сайт http://прямыеэфиры.рф. На средства, собранные в нашей республике, помощь будет направлена дагестанским бойцам, участвующим в СВО. Трансляцию прямого эфира можно посмотреть в сообществе ВК «Республика Дагестан» по ссылке https://vk.com/rd.life , а также в эфире радиостанций: «Страна гор» 96,7 FM, «Столица» 107,1 FM, «Прибой» 100,7 FM, «Радио России» 105,6 FM. А с 16.30 телемарафон можно также смотреть и в эфире РГВК «Дагестан».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/magaram-alidzhanov-nashi-synovja-i-vnuki-smogut-s-chestju-otstojat-svoju-rodinu/