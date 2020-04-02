Любовь к детям — залог успеха в работе

Мастер своего дела и учитель с большой буквы Гюлжахан Азимовна Мусаева родилась 1 января 1960 года. В 1974 году она окончила Гоинскую восьмилетнюю школу и поступила в Дербентское педагогическое училище, которое окончила через

четыре года. По окончании работала учителем начальных классов в Гоинской СОШ.

В 1979 году поступила на филологический факультет ДГПИ (заочное отделение), завершила обучение в 1984 году. С 1988 года по сей день работает учителем русского языка и литературы в Яркугской СОШ.

Гюлжахан Азимовна Мусаева увлечённо и успешно преподает русский язык и литературу. Целеустремленность и трудолюбие помогли ей в совершенстве овладеть любимой профессией. Она отлично знает свой предмет и методику его преподавания, тщательно готовится к каждому уроку.

Высокая результативность деятельности Мусаевой наблюдается по многим направлениям учебного процесса и внеклассной работы. Все уроки она проводит в хорошо оборудованном собственными силами и средствами кабинете русского языка. На её уроках все учащиеся вовлечены в учебный процесс.

Она старается поднять интерес учащихся к предмету путем создания проблемных ситуаций, показа практической значимости изучаемого материала, использует возможности воздействия на школьника на примере литературных героев, применяет методы с учетом учебного материала, которые всегда сопровождает примерами.

Уроки Мусаева проводит на высоком методическом уровне, применяет разнообразную дополнительную литературу, наглядность, индивидуальный подход. Также она проводит уроки с учетом современных требований, применяет современные технологии: инновационные методы, интегрированные уроки, разные виды ТСО.

Каждый год её ученики показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах, к примеру, выпускник 2017 года набрал 96 баллов. Это высший результат по району.

Она делится опытом своей работы по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ.

Опыт её работы поддерживают все учителя, работающие в

выпускных классах. Гюлжахан Азимовна участвует во всех творческих семинарах, дает открытые уроки и выступает с творческими отчетами. Многие уроки русского языка она ведет в кабинете информатики, т.е. проводит компьютерные уроки.

Её работа отмечена многочисленными дипломами, грамотами. Ей присвоено звание «Почётный работник общего образования

РФ», награждена нагрудным знаком «Отличник образования РФ».

Расим Гучудадов