Экономика

«Лукойл» на Каспии открыл крупное газоконденсатное месторождение

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Хорошая новость для Дагестана. «Лукойл» на Северном Каспии открыл крупное газоконденсатное месторождение. В перспективе освоение и разработка открытого недавно крупного газоконденсатного месторождения на шельфе Каспийского моря в российском секторе, в 70 км от Махачкалы, дочерней компанией «Лукойла» даст новый толчок в развитии региона. Это и пополнение бюджета республики налоговыми поступлениями, развитие промышленности, новые рабочие места, сопутствующая социальная и культурная инфраструктура и т.д.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»

 

 

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