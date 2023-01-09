Луганские школьники поблагодарили дагестанцев за новогоднее настроение и подарки

Ученики школы №18 г.Луганска записали видеообращение для дагестанцев со словами благодарности.

В конце декабря Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Луганскую Народную республику и побывал в школе N 18, пообщался с детьми и педагогическим составом. В целом, детям Луганска, в том числе воспитанникам детского сада N 129 «Березка» было передано 1000 новогодних подарков.

«Уважаемый Абдулмуслим Мухудинович! Коллектив Луганской школы №18, ученики и родители благодарят Вас и жителей Республики Дагестан за Новогодние подарки. Желаем всем мира, добра, благополучия и удачи в новом году», — написала директор «ЛОУСОШ № 18» Ольга Владимировна Гонтарь.