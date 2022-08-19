Льготная сельская ипотека стала бессрочной

Программа льготных ипотечных кредитов для постройки или приобретения жилья в сельской местности стала бессрочной. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Отмена такого ограничения позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых ещё большему числу сельских жителей.

Программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года и с тех пор пользуется большой популярностью у населения. С момента старта программы уже выдано более 97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн кв. м. жилья.

Кредит в рамках программы «Сельская ипотека» можно взять на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.