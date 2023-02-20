Общество

Лезгинская публицистика — новый конкурс среди студентов вузов Дагестана

Оставить комментарий

Сегодня, 20 февраля, на площадке филологического факультета ДГПУ прошел конкурс публицистических работ на лезгинском языке среди студентов вузов Дагестана, обучающихся по направлениям «Журналистика», «Филология» и «Дагестанская филология».

Данное мероприятие, которое собрало больше 30 студентов, стало первым в своем роде, и было приурочено к Международному дню родного языка и, по заявлению организаторов, обещает быть ежегодным.

Организаторами конкурса выступили АНО «Культурно-просветительский центр им. Гасана Алкадари» (КПЦ им. Г.Алкадари), Федеральная лезгинская национально-культурная автономия (ФЛНКА) и редакция республиканской газеты «Лезги газет».

Победителям конкурса были вручены денежные призы, а также книги: смысловой перевод Корана на лезгинском языке (переводчик – Ямин Магомедов), сборник публицистических произведений на лезгинском языке «Веревирдер» (автор – Мердали Джалилов), а также книга, изданная к 100-летию «Лезги газет» под названием «Асирдин рехъ» («Вековой путь»).

Денежный призовой фонд конкурса в размере 80 тыс. рублей предоставила ФЛНКА. Он был разделен на 5 частей: 1 место – 30 тыс. рублей, 2 место – 20 тыс. рублей и 3 место с тремя призерами – по 10 тыс. рублей. На написание очерка студентам было отведено более часа. Тема конкурса — «Как улучшить качество жизни населения республики и как развивать социальную сферу» — была объявлена организаторами перед началом мероприятия.

В открытии конкурса участвовали главный редактор «Лезги газет», директор КПЦ им.Г.Алкадари Магамед Ибрагимов и его заместитель Куругли Ферзалиев, главный редактор телерадиовещания на лезгинском языке ГТРК «Дагестан» Наира Рамазанова, общественник, председатель одной из комиссий Общественной палаты РД Ислам Магомедов, а также профессор ДГПУ, кандидат педагогических наук Шайдабег Мирзоев.

Шайдабег Мирзоев в своем выступлении отметил, что задача студентов, как будущих журналистов, преподавателей и публицистов, это писать «живой речью» лезгинского языка, используя понятную читателю лексику. «В то же время, необходимо повышать грамотность читателя в знании терминологий на лезгинском языке», — сказал профессор.

Наира Рамазанова отметила, что благодаря таким конкурсам могут проявить себя талантливые студенты, а выявление таких талантов важно для редакций национальных газет и телерадиовещаний для привлечения их в свои редакции. Наира Мидадовна пожелала студентам профессиональных успехов и призвала не забывать родной язык и национальные традиции.

В награждении победителей приняли участие главный редактор «Лезги газет» Магамед Ибрагимов и его заместитель Куругли Ферзалиев, а также проректор ДГПУ Руслан Гереев и декан филологического факультета ДГПУ Руслан Кадимов. По итогу конкурса победителями стали:

1 место – студентка 3-го курса русско-дагестанского отделения филологического факультета ДГУ Лезгият Шахпазова;

2 место – студентка студентка 3-го курса русско-дагестанского отделения филологического факультета ДГУ Салминат Разаханова;

3 место – студентка 2-го курса филологического факультета ДГУ Пилижат Мисриханова;

3 место – студентка 2-го курса филологического факультета ДГПУ Милена Ахмедова;

3 место – студентка 2-го курса филологического факультета ДГПУ Хадижа Гаджиева.

По итогу мероприятия Магамед Ибрагимов похвалил студентов – участников конкурса за хорошее знание разговорного лезгинского языка в письме, отметив при этом недостаток у многих в незнании профессиональных терминов на родном языке. Члены жюри также обратили внимание на использование участниками конкурса диалектной лексики, пословиц, что, несомненно, украшает лезгинский язык в его богатстве, но важно также знать литературную норму. Для повышения собственной грамотности языка, как литературной нормы, так и в знании терминов организаторы конкурса напомнили, что лезгинской молодежи важно в своей повседневной жизни пользоваться контентом на лезгинском языке, начиная от чтения газет и заканчивая видеоконтентом на родном языке.

В конце мероприятия организаторы поблагодарили студентов за активное участие в конкурсе и отметили, что наилучших, показавших себя в конкурсе будут рады видеть в качестве новых журналистов и авторов в редакции «Лезги газет» и дагестанском телерадиовещании на лезгинском языке.

Напомним, что главными целями конкурса были: выявление и поощрение талантливых молодых публицистов, пишущих на лезгинском языке; стимулирование студентов направлений «дагестанская филология», «филология» и «журналистика» к началу профессиональной деятельности в сфере национальной журналистики; привлечение внимания молодежи к проблемам родного языка.

Также стоит отметить, что работы победителей конкурса будут опубликованы на страницах «Лезги газет» и на сайте flnka.ru.

Источник: https://lezgigazet.ru/archives/325152

Также читают:

В Кубачи благоустраивают памятник героям ВОВ и тер...
Вакцинация от «COVID- 19»
Руководитель Хасавюртовского района оказывает вспо...
Педагог из Рича

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *