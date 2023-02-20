Лезгинская публицистика — новый конкурс среди студентов вузов Дагестана

Сегодня, 20 февраля, на площадке филологического факультета ДГПУ прошел конкурс публицистических работ на лезгинском языке среди студентов вузов Дагестана, обучающихся по направлениям «Журналистика», «Филология» и «Дагестанская филология».

Данное мероприятие, которое собрало больше 30 студентов, стало первым в своем роде, и было приурочено к Международному дню родного языка и, по заявлению организаторов, обещает быть ежегодным.

Организаторами конкурса выступили АНО «Культурно-просветительский центр им. Гасана Алкадари» (КПЦ им. Г.Алкадари), Федеральная лезгинская национально-культурная автономия (ФЛНКА) и редакция республиканской газеты «Лезги газет».

Победителям конкурса были вручены денежные призы, а также книги: смысловой перевод Корана на лезгинском языке (переводчик – Ямин Магомедов), сборник публицистических произведений на лезгинском языке «Веревирдер» (автор – Мердали Джалилов), а также книга, изданная к 100-летию «Лезги газет» под названием «Асирдин рехъ» («Вековой путь»).

Денежный призовой фонд конкурса в размере 80 тыс. рублей предоставила ФЛНКА. Он был разделен на 5 частей: 1 место – 30 тыс. рублей, 2 место – 20 тыс. рублей и 3 место с тремя призерами – по 10 тыс. рублей. На написание очерка студентам было отведено более часа. Тема конкурса — «Как улучшить качество жизни населения республики и как развивать социальную сферу» — была объявлена организаторами перед началом мероприятия.

В открытии конкурса участвовали главный редактор «Лезги газет», директор КПЦ им.Г.Алкадари Магамед Ибрагимов и его заместитель Куругли Ферзалиев, главный редактор телерадиовещания на лезгинском языке ГТРК «Дагестан» Наира Рамазанова, общественник, председатель одной из комиссий Общественной палаты РД Ислам Магомедов, а также профессор ДГПУ, кандидат педагогических наук Шайдабег Мирзоев.

Шайдабег Мирзоев в своем выступлении отметил, что задача студентов, как будущих журналистов, преподавателей и публицистов, это писать «живой речью» лезгинского языка, используя понятную читателю лексику. «В то же время, необходимо повышать грамотность читателя в знании терминологий на лезгинском языке», — сказал профессор.

Наира Рамазанова отметила, что благодаря таким конкурсам могут проявить себя талантливые студенты, а выявление таких талантов важно для редакций национальных газет и телерадиовещаний для привлечения их в свои редакции. Наира Мидадовна пожелала студентам профессиональных успехов и призвала не забывать родной язык и национальные традиции.

В награждении победителей приняли участие главный редактор «Лезги газет» Магамед Ибрагимов и его заместитель Куругли Ферзалиев, а также проректор ДГПУ Руслан Гереев и декан филологического факультета ДГПУ Руслан Кадимов. По итогу конкурса победителями стали:

1 место – студентка 3-го курса русско-дагестанского отделения филологического факультета ДГУ Лезгият Шахпазова;

2 место – студентка студентка 3-го курса русско-дагестанского отделения филологического факультета ДГУ Салминат Разаханова;

3 место – студентка 2-го курса филологического факультета ДГУ Пилижат Мисриханова;

3 место – студентка 2-го курса филологического факультета ДГПУ Милена Ахмедова;

3 место – студентка 2-го курса филологического факультета ДГПУ Хадижа Гаджиева.

По итогу мероприятия Магамед Ибрагимов похвалил студентов – участников конкурса за хорошее знание разговорного лезгинского языка в письме, отметив при этом недостаток у многих в незнании профессиональных терминов на родном языке. Члены жюри также обратили внимание на использование участниками конкурса диалектной лексики, пословиц, что, несомненно, украшает лезгинский язык в его богатстве, но важно также знать литературную норму. Для повышения собственной грамотности языка, как литературной нормы, так и в знании терминов организаторы конкурса напомнили, что лезгинской молодежи важно в своей повседневной жизни пользоваться контентом на лезгинском языке, начиная от чтения газет и заканчивая видеоконтентом на родном языке.

В конце мероприятия организаторы поблагодарили студентов за активное участие в конкурсе и отметили, что наилучших, показавших себя в конкурсе будут рады видеть в качестве новых журналистов и авторов в редакции «Лезги газет» и дагестанском телерадиовещании на лезгинском языке.

Напомним, что главными целями конкурса были: выявление и поощрение талантливых молодых публицистов, пишущих на лезгинском языке; стимулирование студентов направлений «дагестанская филология», «филология» и «журналистика» к началу профессиональной деятельности в сфере национальной журналистики; привлечение внимания молодежи к проблемам родного языка.

Также стоит отметить, что работы победителей конкурса будут опубликованы на страницах «Лезги газет» и на сайте flnka.ru.

Источник: https://lezgigazet.ru/archives/325152