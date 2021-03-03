«Лезгинка» дала концерт в Совете Федерации

«Лезгинка» выступила в Совете Федерации. Ансамбль открыл культурную часть Дней Дагестана в верхней палате парламента. Концерт посетили Сергей Меликов и Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации поблагодарила ансамбль за прекрасное выступление.

«Вы много гастролируете и не только по стране, несете эту культуру людям. Я не знаю в мире другого такого зажигательного танцевального коллектива – такого профессионального, красивого, молодого. Я знаю, что среди артистов – представители разных народов Дагестана. И это пример истинной дружбы. Спасибо вам огромное за творчество», – сказала Матвиенко и вручила ансамблю Грамоту.