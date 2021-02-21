Летчик-легенда ВОВ Юсуп Акаев

Герой Советского Союза летчик-штурмовик Акаев Юсуп Абдулабекович — ему было 20 лет, когда в 1943 году назначили командиром 2-й авиаэскадрильи, базировавшейся на Чёрном море. Это произошло всего через месяц с первого его боевого вылета.

Это был период, когда шли ожесточённые бои за город Новороссийск. Юсуп, как командующий, должен был вести на бой большую группу самолётов. Акаев достойно справился с задачей: собственным примером он показал отвагу в бою, сумел минимизировать потери среди своих и вернуться на землю, выполнив поставленную задачу.

Сообщается, что Юсуп Акаев обладал такой уверенностью и отварной, что сослуживцы заразились от него этим, доверяли ему, уважали его и охотно совершали боевые вылеты под его командованием.

Он участвовал в обороне Крыма. Всего за годы войны им было уничтожено 72 единицы технического потенциала фашистов, а также живая сила.

Юсупу Акавову поручались новые методы атаки. Он очень радовался этому и с большой радостью брался за сложные задания. С его участием советские авиавойска в Крыму овладели методом низкой бомбардировки.

В 1944 году 19 августа капитан Юсуп Акаев Указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен звания Герря Советского Союза. Ему был вручён орден Ленина, медали «Золотая Звезда», орден Боевого Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны 1-й степени и другие.

Недавно его штурмовик, который был атакован 8 ноября 1943 года, был найден на дне Чёрного моря, в Керченском проливе, вблизи от берега Тамани. Фрагменты самолёта легендарного летчика-штурмовика Юсупа Акаева переданы в Буйнакский музей Боевой Славы имени Юсупа Акаева.