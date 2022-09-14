Курсы по предпринимательской деятельности прошли в Центре одарённых детей

В течение семи дней в ЦОД проводились курсы по предпринимательской деятельности. Данные мероприятия были организованны проектом «Фабрика Предпринимательства».

В рамках курса, который рассчитан на детей и школьников, обучающиеся смогли получить навыки по написанию бизнес-планов, продвижению в социальных сетях, а также ознакомиться с основой бизнес-процессов. По словам директора ЦОД Шаганэ Баймурзаевой, такие курсы способствуют развитию бизнес мышления, а также умению работать в коллективе, которым должны обладать все люди вне зависимости от сферы деятельности.