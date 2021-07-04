Кулинарный проект «Российский шеф» стартует с Дагестана

Руководитель Минтуризма РД Эмин Мерданов встретился с президентом Национальной ассоциации кулинаров России Виктором Беляевым и обсудил вопросы продвижения на российский гастрономический рынок брендов национальной кухни Дагестана, экологически чистой продукции республики.

Виктор Беляев сообщил, что совместно с Россотрудничеством запланирован проект «Российский шеф», в рамках которого кулинары будут ездить по регионам и знакомиться с национальной кухней. Регионом, с которого будет стартовать проект, выбран Дагестан.

Участниками проекта будут иностранные и отечественные повара.