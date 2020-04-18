Кулаки и жертвы политического произвола

Ещё одно тяжкое бремя, красной линией прошедшее в один период в судьбах многих народов СССР и, в частности, нашего народа – процесс массового угнетения крестьян по имущественному положению — раскулачивание, совпавшее с принудительной заготовкой хлеба и коллективизацией. Данная политика большевиков, продолжавшаяся около четверти века, также получила название «раскрестьянивание».

Зажиточные крестьяне, которые пользовались наемным трудом или, будучи партийными деятелями, занимали руководящие места в ряде коммунистических ячеек, были обвинены во вредительской деятельности против социалистического строя. Быстро нарастающими темпами началась борьба с кулачеством, перешедшая в полную ликвидацию. Меры, предпринятые властями по отношению к зажиточным крестьянам, поддерживались сельской беднотой, которая выступала за их ужесточение, причиной чему являлся охвативший села голод, в котором большевики так же обвинили кулачество.

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло известное постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».

Кулачество было разделено на 3 категории, к каждой из которых применялись соответствующие меры: поселение в концлагеря, высылка в малообжитые и необжитые местности страны с конфискацией имущества (на семью разрешалось оставлять до 500 рублей), а третью категорию расселяли в пределах района, где они проживают, на новые земли, не относящиеся к колхозу.

В период с 1930 по 1940 год число «спецпереселенцев» составило около 2,5 млн человек ( без учёта расстрелянных ).

Однако, большое число репрессированных состояло не только из кулаков – десятки тысяч середняков и бедняков подверглись тому же воздействию политики раскулачивания. Власть на местах представлялась сельсоветам и «активистам», которые часто превышали свои полномочия, следствием чего становились конфликты с простыми жителями и сфабрикованные против них – простых и ни в чём не повинных бедняков – дела о наличии каких-либо признаков, соответствующих кулакам.

Много агульских семей пострадало от рук своих же земляков, активно способствовавших в реализации этой кампании.

В основном, они были высланы на территорию Кыргызстана, где долгих 60 лет (до 1991 года, когда вышел закон о праве на реабилитацию репрессированных… ) вынуждены были жить, выживать, умирать с мыслями о родной земле и быть похороненными вдали от родных гор.

Хасбулат Гамзатов