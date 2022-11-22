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Куби Ахмедов на защите Донбасса

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Ахмедов Куби из Новолакского района, работая в 1998-2009 гг. в районном ОВД, принял активное участие в разгроме и в последующем изгнании международных бандформирований с территории района в сентябре 1999 года. Был награжден медалью «За отвагу».

Затем ушел на контрактную службу. Он дважды был в составе контингента российских войск во время спецопераций на территории Сирии, за что был удостоен медали «Участнику военной операции в Сирии».

С первых дней специальной военной операции на Украине находится на фронте и защищает мирное население Донбасса.

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