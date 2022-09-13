Крупный проект в сфере животноводства реализуется в Сулейман-Стальском районе

Проект стоимостью почти восемьсот миллионов рублей планируется реализовать в Сулейман-Стальском районе республики в 2022-2023 годах с выходом на проектную мощность в 2024 году.

Данный инвестиционный проект предполагает реконструкцию роботизированной молочно-товарной фермы на 400 фуражных коров вблизи с. Орта-Стал. С реализацией данной инициативы ознакомился замминистра сельского хозяйства и продовльствия Дагестана Эмин Шайхгасанов. По его словам, при реализации данного крупного инвестпроекта чувствуется правильный подход к организации программных мероприятий бизнес-плана.