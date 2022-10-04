Крепость Нарын-Кала может появиться на оборотной стороне купюры номиналом в 500 рублей

На оборотной стороне купюры в 500 рублей может появиться дербентская цитадель Нарын-Кала. Как сообщает Банк России, экспертная группа предложила более 60 достопримечательностей Северного Кавказа для изображения на банкноте. На лицевой стороне купюры могут появиться виды Пятигорска. В числе лидеров — скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова Арфа.

На оборотную сторону банкноты были предложены памятники и известные места северокавказских республик. Наибольшее количество голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

«Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте. Они будут рассмотрены при разработке дизайна, — отметил заместитель Председателя Банка России Сергей Белов.