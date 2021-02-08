Коронавирус стал главной темой еженедельного совещания в МО «Агульский район»

8 февраля состоялось еженедельное совещание под руководством главы МО «Агульский район» Закира Каидова. В рамках совещания основным аспектом обсуждения стала необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических предписаний для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Детальную сводку по ситуации представил главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов. В Дагестане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На сегодня иммунизацию прошли около 2800 человек. Напомним, вакцинация добровольная и бесплатная. Привиться может каждый желающий. Для этого Минздравом открыто 54 пункта вакцинации, а также организовано 10 передвижных комплексов, которые выезжают в организованные коллективы, а также в районы для проведения вакцинации.

Подводя итоги по данному вопросу, глава подчеркнул, что прививаться от коронавирусной инфекции необходимо и первыми пройти вакцинацию должны депутаты и работники администрации района. Сложностью в данном вопросе является ошибочное представление некоторых граждан о прививках, считая их источником отрицательного воздействия на организм. Однако многолетняя практика показала, что проведение профилактических прививок позволило человечеству навсегда забыть о большом спектре различных инфекционных заболеваний.

В рамках совещания глава муниципалитета затронул тему экологии и сохранения в чистоте береговой зоны реки Чираг-чая, а также вопросы соблюдения санитарных норм при обеспечении водой.

В ходе совещания были подняты и другие актуальные вопросы, касающиеся разных аспектов деятельности района.

Источник: Администрация МО «Агульский район»