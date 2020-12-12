Коронавирус и Дагестан: итоги последней декады

2-10 декабря на РИА «Дагестан» прошли пресс-конференции с различными ведомствами по оценке ситуации с коронавирусом во всех сферах общественной жизни. Роспотребнадзор и Минздрав Дагестана сообщают, что ковид-ситуация остаётся напряжённой. По этой причине ограничительные меры усилены, запрещены массовые и обрядовые мероприятия. В то же время бюджет выделил финансирование на лекарственное обеспечение больных коронавирусом не только стационарных, но и амбулаторных.

Минюст Республики Дагестан тоже работает в рамках эпидситуации: регистрация актов гражданского состояния проводится при ограниченном присутствии людей и в дезинфицируемых помещениях. В ЗАГС теперь следует обращаться путем электронных платформ.

Министерство труда и соцразвития Республики Дагестан говорит о том, что наиболее пострадали категории граждан, занятых в сфере обслуживания и услуг. С целью снижения рисков развития негативных последствий были предприняты меры: поддержка семей с детьми и безработных путем назначения пособий. Кроме того, сообща с благотворительными организациями населению выдавались продуктовые наборы.

Министерство молодёжи Республики Дагестан предоставило информацию о деятельности волонтерских отрядов на территории всей республики. Задействован также и call-центр проекта #МыВместе для больных и нуждающихся. Также молодёжь работает в качестве общественных патрулей для контроля соблюдения масочного режима в общественных местах.

Также добровольцы помогали с мониторингом наличия необходимых лекарственных средств в аптеках. В результате последнего рейда выявлен дефицит ряда препаратов: клексан, арбидол, тамифлю, фраксипарин. Однако дефицит здесь объясняется недостатком данных средств в целом на рынке, а не в отдельной торговой точке.

Также был проведен брифинг по теме «Рестораны и ограничения в период распространения коронавирусной инфекции». С этой целью на площадке информагентства собрались владельцы ресторанного бизнеса и председатель ассоциации рестораторов Дагестана Мурад Мустафаев. В рамках встречи выяснилось, что рестораны обязывают соблюдать все орграничительные меры. В то же время владельцы бизнеса сообщают, что в период ограничений доход снижается почти на 50%.

Министерство науки и образования Республики Дагестан констатирует, что заболеваемость в школах иногда увеличивается, однако на незначительные показатели. Представитель ведомства это связывает со строгим соблюдением ограничительных мер, предписанных СанПиНом.

Сообщается, что дистанционный режим обучения рекомендован лишь в том случае, если 10% контингента заболело.

Также прозвучали рекомендации по проведению новогодних утренников: каждый класс может проводить праздничное мероприятие у себя, однако запрещены массовые праздники со сбором всех учащихся и родителей.