«Королей лезгинки» выбрали на фестивале «Таврида.АРТ»

Более 100 танцоров лезгинки из 7 регионов России сразились в творческих поединках, чтобы выяснить, кто лучше всех исполняет национальный танец. В батле приняли участие танцевальные коллективы и сольные исполнители из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Северной Осетии-Алании и Чечни.

Лезгинка – один из самых популярных танцев народов России. Споры о том, кто его придумал и где он зародился, не утихают до сих пор. На главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» у исполнителей кавказских танцев появилась возможность показать красоту национальных костюмов и традиций, а также продемонстрировать мощь и самобытность своей культуры.

В каждом движении раскрылась энергия и темперамент жителей Кавказа, а музыкальные ритмы перенесли зрителей в атмосферу горных хребтов и кавказского колорита.

Организаторы конкурса устроили масштабное зрелище, в котором традиционные танцевальные номера предстали в современном формате, похожем на настоящее телевизионное шоу. Конкурс прошел по двум направлениям: соревнования среди творческих танцевальных коллективов и батлы сольных исполнителей кавказского танца – профессионалов и любителей.

По итогам зрительского голосования титул «Короля лезгинки», а точнее «Королевы» среди сольных исполнителей получила Майя Беставашвили – солистка ансамбля народного танца при Комитете Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи.

«Честно говоря, было эмоционально не просто, ведь в сольном батле я была единственной девушкой. Парни-участники показали невероятную технику танца. Я очень переживала перед выходом, даже думала: «может быть не стоит туда идти?». Но все-таки рискнула и вышла на сцену, чему очень рада!», – рассказала Майя Беставашвили.

Победителем среди танцевальных коллективов зрители выбрали Государственный юношеский ансамбль танца «Башлам» им. Хасана Алиева из Чеченской Республики – художественный руководитель Бейбулат Алиев.

«Мы рады, что зрители высоко оценили наше выступление. Было ощущение легкого волнения, но все это стоило того, особенно, когда видишь эмоции каждого смотрящего на тебя участника фестиваля! Хочу сказать, что все коллективы представили себя ярко и достойно, тут нет сомнений. К этому мероприятию мы готовились долго и ответственно. Поражены масштабом фестиваля, его красотой и тем, что он помогает рассказывать о культуре разных народов. Будем рады вновь оказаться на «Тавриде!», – поделился Бейбулат Алиев.

Жюри конкурса определило победителей по 7 номинациям. «За проникновенное исполнение и яркие художественные образы» наградили народно-хореографический ансамбль «Темирхан–Шура» из Дагестана. Победителем номинации «За музыкальность, артистизм и высокое исполнительское мастерство» выбрали ансамбль народного танца при Комитете Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи. Лучшими в номинации «За популяризацию народной культуры» признаны танцоры ставропольской студии кавказского танца «Горец», а в номинации «За бережное отношение к культуре народных танцев» – Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» из Кабардино-Балкарской Республики. Государственный юношеский ансамбль танца «Башлам» им. Хасана Алиева Чеченской Республики также отметили в номинации «За глубокое уважение традиций». Приз «За исторически-танцевальную точность» получил Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия». Победу в номинации «За сохранение культурных традиций в танце» присудили Государственному театру танца Государственной Филармонии Карачаево-Черкесской Республики.

Финал конкурса «Короли лезгинки» на главной сцене стал одним из самых зрелищных и ярких событий фестиваля «Таврида.АРТ». Зрители ближе познакомились с культурой народов Кавказа и увидели особенности национального танца каждого региона.