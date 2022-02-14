Концепцию развития махачкалинской набережной и Эльтавского леса презентовали в Дагестане

В 2022 году планируется благоустроить набережную города Махачкалы и Эльтавский лес. 12 февраля Салман Дадаев на своей странице в социальной сети Инстаграм сообщил о том, что в создании концепции развития приняли активное участие махачкалинцы. По словам Салмана Дадаева, именно жители города являются главными пользователями городского пространства, поэтому современные и комфортные условия для жизни города будут создаваться при непосредственном участии граждан. Кроме того, заместитель главы администрации города Махачкалы Бахтияр Уллаев отметил, что в благоустройстве города и созданию зелёного каркаса применяется комплексный метод.

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