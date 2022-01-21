Контроль за освоением бюджетных средств

Эти структурные изменения Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым произведены, исходя из сегодняшних реалий, которые необходимы в управлении регионом в новых современных подходах в экономическом и политическом развитии региона.

Говоря о «О полномочном представителе Главы Республики Дагестан в Народном Собрании Республики Дагестан» отмечается, что полномочный представитель будет представлять интересы Главы Республики Дагестан в Народном Собрании Республики Дагестан, участвовать в обеспечении осуществления Главой Республики Дагестан права законодательной инициативы, а также участвовать в реализации некоторых полномочий в бюджетном процессе.

Для обеспечения деятельности данного должностного лица создается специальное подразделение – Секретариат полномочного представителя.

«Введение этой должности связано с необходимостью комплексного взаимодействия для всех ветвей власти как в законотворческом процессе, так и налаживании постоянного контакта парламента с правительством и органами исполнительной власти, в том числе и с муниципалитетами. Это касается и организации депутатского контроля, а также контроля за освоением бюджетных средств», – прокомментировал Глава Дагестана.

Освоение выделенных федеральных и республиканских бюджетных средств в социальной сфере из года в год остается больным местом в экономике республики.

В конце года списывались неосвоенными десятки миллионов рублей. Так уж ли они были «лишними» или, может, некомпетентность в планировании?

Хочется надеяться, что после организации депутатского контроля, а также контроля за освоением бюджетных средств новой структурой полномочного представителя Главы Республики в Народном Собрании Республики это экономически и социально ущербное явление будет сведено к нулю, а не к миллионам «лишних» рублей.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»