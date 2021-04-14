Контакт-центр Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан

Единый контакт–центр в сфере обязательного медицинского страхования функционирует на территории Республики Дагестан с 2016 года. С января 2020 г. в режиме круглосуточной работы операторов ТФОМС РД и Страховой компании АО «Макс-М». Основной его целью является установление обратной связи с гражданами по вопросам оказания медицинской помощи в сфере ОМС для повышения эффективности защиты прав застрахованных граждан, правовой грамотности населения. Специалисты контакт-центра ТФОМС РД, его филиалов, АО «Макс-М» оказывают помощь справочно-консультационного характера, нередки случаи, когда обратившийся получает оперативную практическую помощь в конкретной ситуации.

«Горячие линии» Территориального фонда ОМС и страховой компании «Макс-М» в г. Махачкале функционируют на базе единого контакт-центра системы ОМС Республики Дагестан в режиме круглосуточного ответа оператором ТФОМС РД по номеру: 8-800-2222-905 (звонок бесплатный); и страховой компании «Макс-М» в г. Махачкале: 8-800-333-06-03 (звонок бесплатный) с обязательной аудиозаписью входящих и исходящих звонков.

В любое время суток можно обратиться за консультативно-справочной информацией, либо с претензией на получение бесплатной

медицинской помощи в рамках ОМС.

Для нас важен каждый Ваш звонок!

Сулейман-Стальский межрайонный филиал ТФОМС РД, гл. специалист ЗПЗ А.Б.Исмаилов