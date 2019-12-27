Конкурсы для детей и молодежи, проводимые «Интеграцией» в 2020 году

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» – это мероприятие для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Подробно: http://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» – это мероприятие для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Подробно: http://integraciya.org/konkursy/obretennoe-pokolenie/

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» это мероприятие для школьников в возрасте от 7 до 14 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Подробно: http://integraciya.org/konkursy/pervye-shagi-v-nauke/

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» – это мероприятие для активных граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которые стремятся к законотворческой деятельности. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими инициативами и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Подробно: http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» – это мероприятие для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Подробно: http://integraciya.org/konkursy/menya-otsenyat-v-xxi-veke/

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» – это мероприятие для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Подробно: http://integraciya.org/konkursy/yuneko/

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» – это мероприятие для старшеклассников, студентов и научных работников в возрасте от 14 до 30 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Подробно: http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-innovatsii/

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» – это мероприятие для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Подробно: http://integraciya.org/konkursy/velenie-vremeni/

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» – это мероприятие для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Подробно: http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/