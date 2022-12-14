Конкурс в области СМИ «Искра Юга 2022» продолжает прием заявок

Оргкомитет регионального конкурса журналистов в области печатных и онлайн-СМИ «ИСКРА ЮГА-2022» продолжает прием заявок.

«Искра Юга» — это ежегодная профессиональная премия, объединяющая СМИ всех субъектов Юга России идеей повышения качества журналистики. Цели премии: содействие повышению популярности качественных масс-медиа в регионе, росту профессионального уровня журналистов ЮФО и СКФО, обмену опытом, установлению профессиональных связей между изданиями, а также поощрению талантливых авторов региона. В каждом сезоне на соискание «Искры Юга» подается от 300 до 450 работ от 80-90 редакций печатных и интернет-изданий. В этом году конкурс пройдет уже в пятнадцатый раз.

Генеральный партнер сезона Фонд «Вольное Дело» направит 400 тысяч рублей на грантовую и призовую поддержку журналистов, пишущих о традиционной казачьей культуре.

Номинации 2022 года:

Аналитическая статья;

Дебют (публикации авторов до 25 лет);

Журналистское расследование;

Интервью;

Очерк;

Репортаж;

Тематический проект на страницах медиа;

Лучшая публикация о науке и инновациях;

Лучшая публикация на тему цифровизации;

Лучшая публикация о креативных индустриях;

Лучшая публикация о традиционной казачьей культуре — специальная номинация Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело»;

Лучшая публикация о социальных проектах и НКО.

К участию приглашаются авторы или авторские коллективы с публикациями в газетах, журналах или онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Крыма. От одного автора на соискание премии может быть выдвинут лишь один материал по выбранной номинации. Допускается выдвижение одного автора с разными текстами в нескольких номинациях.

Ознакомиться с Положением конкурса и подать заявку можно на сайте: https://iskra.expertsouth.ru/

Прием работ продлится до 25 декабря.

Лауреаты получат статуэтки, дипломы, специальные и денежные призы от партнеров Конкурса.