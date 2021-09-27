Уважаемые молодые поэты! Для международного сборника стихов молодых поэтов объявляется конкурс стихов на русском языке, ранее не публиковавшихся в сборниках. Тема дружбы приветствуется, но не обязательна. Лучшие будут опубликованы в Международном альманахе. Проект готовится при поддержке Министерства по национальной политике РД.
Срок подачи заявок – 1 октября 2021.
Заявки направлять по адресу: garifmezova@gmail.com (кратко о себе, 4-5 произведений на свой выбор)
Контактное лицо: +79640049559 (Гуля)
АНО Центр «Кавказ»
Конкурс стихов на русском языке
Уважаемые молодые поэты! Для международного сборника стихов молодых поэтов объявляется конкурс стихов на русском языке, ранее не публиковавшихся в сборниках. Тема дружбы приветствуется, но не обязательна. Лучшие будут опубликованы в Международном альманахе. Проект готовится при поддержке Министерства по национальной политике РД.