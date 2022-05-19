Конец мифа

Боевики с «Азовстали» сдаются в плен

Никакой геройской истории с Азiвом нет и быть не может в принципе. Не герои, а падаль.

История со сдачей на «Азовстали» — хорошая в принципе. Успокойтесь особенно те, кто кричит за сотню и тысячу км от Мариуполя, что надо всех раскатать в фарш. Идите и раскатайте. Здесь право голоса в первую очередь у тех, кто воюет. Повторю снова — вперед, и под пули. Сдадутся все — и «навоз», и все сидельцы подвалов? Превосходно. Отлично. Не нужно лить впустую кровь, даже нечистую. Сопротивление бессмысленно, потому что в этом слове приставка «бес».

Они кричали, что Мариуполь — это Украина. Совершенно верно, но это их Украина, в отдельно взятых подвалах «Азовстали». Она заканчивается. Капут ей в Мариуполе. Вот-вот прекратится, вже вмэрла». Допелись… А Мариуполь был, есть и будет русским. Донбасс — русский. Историю не обмануть.

Всплывает история про обмены — менять азовцев и кого-то из укров на наших пленных. У многих истерика — как так, зачем, почему? По мне, надо вытаскивать наших парней из бандеровского плена. Если надо, возможно, менять и упырей на русских воинов. Не мне решать, но варианты должны быть рассмотрены.

И последнее. Возвращение к п.1. Помните «хэроев» — «киборгов» из Донецкого аэропорта, которые также оказались мясом, брошенным, преданным и никому не нужным? Они погребены и размазаны под клочьями бетона в останках аэропорта имени русского композитора Прокофьева. Они забыты, потому что они — не герои. Герои умирают за идею, на светлых примерах. А помирать за идеи Бандеры — педераста и кошкодава — могут только выродки и дебилы, ну и насильно рекрутированные.

Украинцы будут трезветь медленно, со скрипом, но неумолимо. Прозрение будет страшным, потому что плоды деяний своих их ужаснут.

Юрий Котенок