Комплекс мероприятий в честь юбилея ДАССР запланирован в Махачкале

С 20 января в Махачкале стартует комплекс мероприятий, приуроченных столетнему юбилею образования ДАССР. В 10 часов утра 20 января запланировано открытие юбилейного года, в рамках которого на площади им. Ленина будут транслироваться документальные киноленты времён ДАССР. Затем состоится церемония возложения цветов к памятнику в сквере Борцов революции и к памятнику Махачу Дахадаеву, дагестанскому революционному деятелю. Также на 20 января запланировано открытие сезона Детской лиги КВН Махачкалы. Трансляция данного мероприятия пройдет на телеканале ННТ. В этот же день состоится закрытие этнофестиваля для школьников в рамках празднования юбилея автономии. Дополнительно, с 20 января начнет работу информационная услуга аудиогида, которая будет функционировать на исторических памятниках, связанных с историей ДАССР.

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