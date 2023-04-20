Комментарий депутата Госдумы Абдулхакима Гаджиева

«Глава Дагестана в своем послании затронул практически все сферы жизни народа, но я бы хотел остановиться на туризме.

Действительно, как заметил Сергей Алимович, Дагестан в прошлом году посетили более 2,5 млн гостей. И это только самолетом. Почему я говорю гостей? Потому, что для нашей республики турист это, прежде всего, гость. К нему и соответствующее отношение.

Понятно, что в этом году гостей у нас будет ещё больше. Но, как справедливо сказал Глава республики, для них нужно создавать условия. А это целый комплекс мер — чем раньше мы приступим к созданию туристской инфраструктуры, тем раньше развитие региона выйдет на принципиально новый уровень! Туризм просто заставит решить проблемы в сфере экологии, улучшит транспортное сообщение и дороги в муниципалитетах, создаст огромное количество рабочих мест.

Развитие туризма тянет за собой множество смежных отраслей, повышает благосостояние граждан. Сергей Алимович это прекрасно понимает, и сегодня он в очередной раз об этом заявил. Важно не упустить момент для превращения Дагестана из дотационного региона в регион-донор. Да, я действительно считаю, что туризм несет в себе такой потенциал», — сказал Абдулхаким Гаджиев.