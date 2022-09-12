Команда Дагестана заняла третье место во Всероссийской спартакиаде сотрудников Роспотребнадзора

В Управлении Роспотребнадзора по РД чествовали свою спортивную команду, которая заняла третье место в финальном этапе Всероссийской спартакиады сотрудников Роспотребнадзора.

Первое место заняла команда Забайкальского края. Второе место разделили команды Москвы и Красноярского края.

В соревнованиях участвовали специалисты из всех федеральных округов страны. На площадках царила атмосфера сплоченности и дружелюбия, объединившая в одно целое участников, зрителей и организаторов спартакиады. Программа соревнований включала несколько видов спорта: баскетбол, волейбол, легкую атлетику, настольный теннис, шахматы, мини-футбол и дартс.