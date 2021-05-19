Коллектив «Агул» принял участие в фестивале «Танец Дружбы»

14 танцевальных коллективов приняли участие в Республиканском фестивале фольклорных и хореографических коллективов «Танец Дружбы», который прошел 18 мая в столице Республики Дагестан.

Каждый коллектив, который прибыл в Махачкалу для участия в данном мероприятии, представлял тот или иной муниципалитет республики.

Все танцевальные коллективы демонстрировали свою культуру и этнические особенности, отображая национальную самобытность и уникальные элементы своей этнокультуры. Помимо танца, здесь особое внимание было уделено элементам национального костюма, этническим песенным мотивам, танцевальным движениям. Перед коллективами стояла сложная задача: с помощью хореографии продемонстрировать зрителю основы своей культуры и ее уникальность. Участники мероприятия получили возможность провести на столь высоком уровне диалог культур, обмен мнениями и показать мастерство. Компетентное жюри было объективным и к каждому коллективу подошло индивидуально и очень доброжелательно.

Фестиваль был организован Министерством культуры Дагестана и Республиканским домом народного творчества, которые пригласили на мероприятие коллективы, в том числе и из Агульского района.

Директор ЦТКНР МО «Агульский район» Гаджимагомедов Камал Магомедганифаевич сообщил о том, что в фестивале принял участие коллектив «Агул» в составе двенадцати человек. Артисты ансамбля показали старинный агульский танец, который получил высокую оценку жюри.

Кроме того, в июле этого года ожидается проведение фестиваля «Горцы», в котором также примет участие ансамбль «Агул».

Луиза Гусукава