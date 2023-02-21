Коллектив Администрации Главы и Правительства Дагестана выражает соболезнования родным и близким Магомеда Ахмедова в связи с его кончиной

Народный поэт Дагестана, председатель регионального Союза писателей, переводчик, критик и публицист умер на 68-м году жизни.

«Выражаем искренние соболезнования родным, коллегам и друзьям народного поэта Дагестана Магомеда Ахмедова. Он внёс значительный вклад в развитие не только дагестанской литературы, но и многонациональной культуры России. Магомед Ахмедович до конца своих дней оставался неравнодушным человеком, который искренне любил Дагестан и переживал за его будущее. Это большая утрата для всей республики», – говорится в тексте соболезнования.

Ранее соболезнования родным и близким Магомеда Ахмедова выразил глава республики Сергей Меликов.

Отметим, в 2012 году первым среди национальных поэтов России Магомед Ахмедов стал лауреатом Всероссийской литературной премии «Золотой Дельвиг», а в 2013 – лауреатом Всероссийской литературной премии имени Н.С. Лескова «Очарованный странник».

Среди достижений поэта – победа в номинации «Лучший поэт» конкурса «Белые журавли России», итоги которого подводили в Москве, в Центральном доме литераторов в 2018 году.

Председатель Союза писателей был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» (2015) и медалью «За доблестный труд» (2021).