Кизлярцы выразили свое мнение по поводу начала специальной военной операции в Донбассе

В Кизляре прошло заседание актива, на котором жители города не смогли остаться равнодушными и выразили свое мнение в отношении начала специальной военной операции в Донбассе.

Председатель Общественной палаты г. Кизляра Магомед-Азиз Хаппалаев напомнил о диверсиях, совершаемых в отношении жителей Крыма, когда обесточивали и лишали людей воды и света, о зверствах в отношении жителей ЛНР и ДНР.

Высказался и председатель Совета ветеранов войны и труда г.Кизляра Валентина Старчак, детство которой пришлось на годы Великой Отечественной войны, а отец погиб на фронте. «Россия, в истории которой были годы страшной войны, настойчиво и долго пыталась решить все мирным путем. Но когда речь идет о спасении соотечественников, которые просят помощи, нужно помогать. И наша страна всегда помогает. А наша с вами гражданская задача сейчас – помочь беженцам, и мы это сделаем».

О том, что у российского народа не возникает даже мысли оставить кого-то в беде сказала и Луиза Магомедова, представитель Совета молодых педагогов при Кизлярской городской организации Общероссийского Профсоюза образования: «Молодёжь как никто другой сейчас подключилась к поддержке жителей Луганской и Донецкой народных Республик. По поручению Главы города также как и во время пандемии на базе Молодежного культурного центра создан Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных Республик. В штаб ежедневно поступают продукты питания, предметы гигиены, первой необходимости. Молодежью ведется и активная информационная работа, ежечасно в социальных сетях появляются новые ролики в поддержку населения. Подписанные Президентом России указы о признании независимости ДНР и ЛНР и договоры о сотрудничестве и взаимопомощи с самопровозглашёнными республиками – это проявление ответственности за народ, за тех, кто не может уже противостоять возникшей угрозе и нависшим давлением Украинской армии. На войне первая жертва – правда! Мы молодое поколение верим, что правда восторжествует и весь мир поймет, что Россия за мир и согласие между братскими народами».

Говоря о работе Штаба по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик глава Кизляра Александр Шувалов поблагодарил горожан за участие в благотворительных акциях и призвал всех руководителей предприятий, организаций активнее подключиться к сбору продуктов и предметов первой необходимости, чтобы как можно скорее отправить их по назначению людям, которые в этом нуждаются.

Источник: http://info-kizlyar.ru/news/media/2022/2/26/kizlyartsyi-vyirazili-svoe-mnenie-v-otnoshenii-nachala-spetsialnoj-voennoj-operatsii-v-donbasse/