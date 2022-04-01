Кизляр встретил героев

14 Героев России посетили сегодня Кизляр в рамках проведения проекта «Вахта героев». Среди прибывших кандидат военных наук, полковник в запасе Александр Чернов; полковник милиции в запасе и командир отряда милиции особого назначения при МВД Дагестана Загид Загидов; начальник отдела Миннаца РД Александр Гаджиев.

Александр Чернов поделился о цели визита гостей в Дагестан: встреча с молодёжью в разных уголках республики для воспитания патриотического духа. Кизляр не стал исключением.

На встрече присутствовали представители патриотических организаций города.