Кизилюрт встретил автопробег «VместеМыСила! ПобедаZaНами!»

Кизилюрт встретил участников масштабного ежегодного патриотического автопробега, приуроченного 78-й годовщине Великой Победы «VместеМыСила! ПобедаZaНами! Ветераны Афганистана, гордимся и не забудем!».

Автопробег проводился ветеранскими организациями участников и инвалидов афганских событий в рамках предстоящего Дня Победы, а также в поддержку спецоперации.

Патриотический марафон проходил двумя маршрутами. В Кизилюрт прибыли участники первого из них, стартовавшего в Тарумовском районе. Отметившись в Кизляре и Хасавюрте, автоколонна, украшенная российскими флагами, Знаменами Победы и символикой, проводимой спецоперации прибыла в Кизилюрт. На въезде в город их встретил депутат НС Дагестана, Почетный житель города Гаджи Биярсланов. Его ретро-автомобиль примкнул к колоне афганцев, заехавшей на площадь Героев, где их, несмотря на пронизывающий дождь, ждали кизилюртовцы.

Участники автопробега возложили цветы к обелиску, в честь жителей города Кизилюрта — Героев Великой Отечественной войны и отдали дань памяти погибшим минутой молчания.

От имени руководителя муниципалитета Магомеда Магомедова афганцев приветствовал заместитель главы Малик Патахов. Он поблагодарил инициаторов автомарафона за внимание к истории Кизилюрта, а также поблагодарил участников Кизилюртовского Совета ветеранов Афганистана и локальных войн «Патриоты» за постоянное участие в городских мероприятиях и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.