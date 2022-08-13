КФХ в Бабаюртовском районе построило за два года 160 га рисовых чеков

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с деятельностью крестьянско-фермерского хозяйства «Яраш», расположенного в Бабаюртовском районе региона.

В частности, премьер-министр РД посетил рисовые поля, засеянные аграриями, а также ознакомился с парком новой сельхозтехники.

Как рассказал представитель КФХ Адильхан Ганакаев, в прошлом году хозяйством построено 110 гектаров рисовых чеков, а в текущем году еще 50 гектаров, которые засеяны рисом.

КФХ получило господдержку по линии Минсельхозпрода Дагестана.