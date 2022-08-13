Экономика

КФХ в Бабаюртовском районе построило за два года 160 га рисовых чеков

Оставить комментарий

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с деятельностью крестьянско-фермерского хозяйства «Яраш», расположенного в Бабаюртовском районе региона.

В частности, премьер-министр РД посетил рисовые поля, засеянные аграриями, а также ознакомился с парком новой сельхозтехники.

Как рассказал представитель КФХ Адильхан Ганакаев, в прошлом году хозяйством построено 110 гектаров рисовых чеков, а в текущем году еще 50 гектаров, которые засеяны рисом.

КФХ получило господдержку по линии Минсельхозпрода Дагестана.

Также читают:

Придали открытость работе ЖКХ
Сельхозярмарка Дагестана продемонстрировала обилие...
Укрепление и расширение сотрудничества Дагестана и...
В аэропорту Махачкалы появятся новые авиарейсы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.