КЭМЗ запустит серийное производство изделий для автомобилей

ОАО «Концерн «КЭМЗ» произвел в первом полугодии продукцию на 1,4 млрд рублей. Планируется наладить выпуск девяти изделий автомобильной промышленности.

Как отметили на предприятии, освоение новых изделий стало возможным в рамках федеральной госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 2013-2024 гг.» и протоколов совместных работ с ПАО «КАМАЗ».

Концерн, который в этом году отметит 60-летие со дня основания, уже наладил выпуск электротрансформаторов на 250 и 400 кВА, рециркуляторов для обеззараживания воздуха. В настоящее время на предприятии проходят испытания отопительные котлы с отапливаемой площадью до 10 тысяч квадратных метров для организаций и учреждений.