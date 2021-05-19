КЭМЗ начинает выпуск материалов для собственных самолетов

Концерн КЭМЗ начинает выпуск композитных материалов для собственного самолетостроения. Об этом заявил генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

«Предприятие планирует обеспечить новыми, легкими и сверхпрочными деталями собственное самолетостроение. Перспектива новых материалов в конструкциях самолетов и в других производствах очевидна и время перехода от металлических к конструкциям с долей композитных материалов уже пришло. На этом рынке есть конкуренция и потому мы не просто используем новые технологии, но и ведем собственные разработки в этом направлении», — заявил Ахматов.

Композитные материалы существенно уменьшат вес легкомоторных самолетов МАИ-411. Кроме того, композит более прочный.