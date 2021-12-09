Камил Саидов прокомментировал книжную выставку «Тарки-Тау» и форум СМИ

Сегодня, 9 декабря, в Дагестане проходит форум «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития». Параллельно проходит и книжная ярмарка «Тарки-Тау». В числе гостей присутствует министр по делам молодежи РД Камил Саидов, который поделился своим мнением о данном событии. «Я считаю, что каждый год надо такие книжные выставки проводить. Я приобрел две книги по истории Дагестана, которые меня заинтересовали, издательства «Дагестан», про историю, про культуру, про туристические места республики. Книжная выставка меня порадовала. Здесь есть книги для детей, национальные, по истории. Также наши институты представили свои интересные издания. Кроме того, есть площадки телеканалов ГТРК, РГВК, наших газет. Думаю, что такой форум нужно ежегодно проводить», — сообщил руководитель ведомства.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники