Общество

Камил Саидов награждён Благодарностью Президента РФ за оказание социальной поддержки гражданам в период COVID-19

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Министр по делам молодежи РД Камил Саидов награжден Благодарностью Президента РФ за вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Награждение состоялось в Москве. Благодарность была вручена первым заместителем Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко. «Я благодарю всех, кто не остался в это сложное время в стороне. Спасибо за вашу отзывчивость и ваш труд. Это наша общая награда. Дагестанская молодежь в этот период проявила себя с наилучшей стороны: участвовала в развозе продуктовых наборов и лекарств, помогала врачам в «красной» и «зеленой» зонах, обрабатывала заявки, поступающие на горячую линию, и многое другое. Уверен, что впереди нас ждет много новых побед», — сказал Камил Саидов. Напомним, что во время пандемии дагестанские волонтёрские объединения, некоммерческие организации и органы по делам молодёжи сообща помогали людям, которым была необходима помощь.

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