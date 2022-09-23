Камил Давдиев прокомментировал проведение частичной мобилизации

Заместитель Председателя Народного Собрания РД, Руководитель Фракции «Справедливая Россия — За Правду» Камил Давдиев:

«Фракция «Справедливая Россия — За Правду» в Народном Собрании Республики Дагестан поддерживает решение Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил РФ В.В. Путина о проведении частичной мобилизации военнообязанных.

Выражаем полную поддержку заявлению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова в поддержку Президента и лично возглавившего комиссию по мобилизации в Республике Дагестан. Примем самое активное участие в работе мобилизационных органов республике, в рамках наших полномочий»

Депутаты Народного Собрания от фракции «Справедливая Россия — За Правду» НС РД, члены партии, окажут самое активное содействие мобилизационным комиссиям в проведении необходимых мероприятий по проведению частичной мобилизации и помощи в достижении намеченных целей СВО на территории Украины.»