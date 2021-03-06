Как выбрать живые цветы к празднику?

В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор напоминает о правилах выбора живых цветов. При первичном осмотре обратите внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов, в частности роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Случается такое, что продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» не является свидетельством «второй свежести» цветка. Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, простоит букет только один день или намного дольше. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно, слегка подсохшими и нередко осыпаются при любом прикосновении. Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете – его свежести. Как сохранить свежесть букета? Лучший способ сохранить живые цветы – не оставлять их надолго без воды, сразу после покупки поставить их в вазу. Также важно исключить резкие перепады температур – позаботьтесь о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от ветра, снега, морозного воздуха и других неблагоприятных воздействий. Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Как правило, при покупке цветов стебли подрезает продавец, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз. Предпочтительно удалить нижние листья – как подсохшие, так и свежие. Под водой они легко подвержены гниению, которое испортит все удовольствие, создаст неприятный запах и станет средой для размножения гнилостных бактерий. Важно помнить, что не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в «долгожителя». Щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.

Источник: http://mirmol.ru/obshhestvo/kak-vybrat-zhivye-cvety-k-prazdniku/