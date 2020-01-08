Политика

Как региональная политика повлияла на рейтинг глав субъектов?

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Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг глав регионов РФ. В основу критериев оценки положены реализация инфраструктурных проектов, кадровая политика и др.

Генеральный директор Дмитрий Орлов прокомментировал политику федеральной власти в отношении регионов и определил ключевые моменты, на которые федеральный центр обратит внимание в текущем году. В их числе контроль над реализацией национальных проектов, поддержка учреждений здравоохранения, празднование 75-летнего юбилея Победы в ВОВ и развитие сельских территорий.

Орлов прогнозирует продолжение антикоррупционных действий в отношении крупных чиновников в регионах, учет оценки эффективности исполнения нацпроектов при определении перспектив руководителей регионов, повышение значимости НКО, осуществляющих мониторинг исполнения проектов.

               Рейтинг глав субъектов Российской Федерации

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