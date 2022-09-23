Как отпразднует Махачкала свой 165-летний юбилей

В Махачкале пройдут праздничные мероприятия в честь 165-летия со дня присвоения дагестанской столице статуса города. 24 сентября с 10:00 до 18:00 пройдёт мероприятие «Золотая осень» – Участок ул. Коркмасова (от ул. Дзержинского до ул. Абубакарова). Также в 10:00 ветеран ВОВ Хрисанов проведёт для школьников урок истории в музее «Россия-моя история» совместно с Главой города Салманом Дадаевым. С 10:00 до 12:00 будет проходить городской слет телевизионных отрядов краеведов-следопытов в Историческом парке «Россия-моя история». В 15:00 состоится Шествие белых платков на Центральной площади. С 16:00 до 19:00 на футбольном поле ГБОУ РДЮСШ Минобрнауки РД пройдёт спортивный фестиваль «Город спорта и товарищеский футбольный матч «Кубок дружбы» между командами администрации и именитых спортсменов, и командой органов исполнительной власти РД. На 16:00 запланирован полёт воздушного шара над городом с баннером «Махачкала – 165». После чего воздушный шар разместят на тросе на стадионе ГБОУ РДЮСШ МО и НРД как арт-объект во время проведения футбольного матча.

25 сентября в 8:00 начнётся утренняя зарядка с известными спортсменами на городском пляже. С 10:00 до 18:00 по улице Коркмасова будет проходить фестиваль «Золотая осень». В 11:45 официальные лица и члены делегации возложат цветы к памятнику Неизвестному солдату в парке им.Ленинского комсомола. В 16:00 ещё раз запустят воздушный шар над городом с баннером «Махачкала – 165». А в 19:30 на центральной площади стартует театрализованное представление – концерт ко Дню города. Заверением праздника станет пиротехническое шоу ко Дню города, которое стартует в 21:45. После этого начнётся праздник для молодёжи «Город будущего».

Источник: Мирмол