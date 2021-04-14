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Как оплатить коммунальные услуги через интернет

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Современное общество привыкло к коммунальным благам, и своевременная оплата этих услуг – залог стабильности в работе городского хозяйства. От этого зависит, насколько быстро и эффективно будут развиваться сети, поставляющие нам свет, газ и воду.

В сознании большинства наших земляков процедура оплаты услуг ЖКХ – это довольно утомительная процедура с посещением абонентских отделов и стоянием в очередях, причем в последнее время в той же Махачкале нет единой точки по сбору оплаты за все услуги. Потребителю приходится ехать в несколько разных  абонентских касс для выполнения своих гражданских функций, а это отнимает массу времени и нервов. Но на дворе XXI век – время развития технологий, и службы, обеспечивающие нам коммунальные блага, тоже решили идти в ногу со временем, дав возможность потребителям оплачивать свои счета, не выходя из дома.
Сегодня мы расскажем вам, как можно с помощью компьютера или смартфона оплатить за газ, свет и воду в Дагестане.
Итак, для онлайн-оплаты за газ вам потребуется зайти на сайт «Газпром межрегионгаз Махачкала» https://mkala-mrg.ru/, где абоненту нужно будет произвести нехитрую регистрацию с внесением необходимых данных и своего лицевого счета в региональной газовой компании. Закончив регистрацию, вы попадете в свой личный кабинет, где увидите текущее состояние оплаты за газ в плюсовом или минусовом выражении – недоплаты или переплаты, а также текущие данные приборов учетов с даты последней проверки контролерами компании. Для оперативной оплаты услуг по потреблению газа вам будет необходимо ввести данные своей банковской карточки, и затем несколькими щелчками мыши вы впоследствии можете оплачивать необходимые вам счета. К сожалению, удобного мобильного приложения для смартфонов по оплате за потребление газа для абонентов Дагестана пока нет, и приходится довольствоваться оплатой через сайт, разработанный преимущественно для персональных компьютеров.
Для оплаты услуг по потреблению электроэнергии вам понадобится приложение «Сбербанк Онлайн» в вашем телефоне. В самом приложении вы находите пункт «Платежи и переводы», затем переходите во вкладку «ЖКХ и домашний телефон», далее «Водоснабжение», затем «Дагэнергосбыт», выбираем  карту списания денежных средств, указываем лицевой счет плательщика и производим оплату. Как видите, ничего сложного в данной процедуре нет, а мобильность и оперативность оплаты позволит вам не испытывать головной боли перед «Энергосбытом».
Оплату услуг ОАО «Махачкалаводоканал» вы сможете произвести через сторонний сайт  https://platiuslugi.ru/, где в разделе «Главное» выбираете свой регион, регионального поставщика услуг и в открывшемся окне заполняете все необходимые поля. Списание средств производится с вашей банковской карты, которую тоже необходимо будет указать.
В каждом из перечисленных способов оплаты у вас будет возможность распечатать квитанцию, которая будет фактическим свидетельством вашей оплаты.
Надеюсь, в будущем программисты все-таки придумают универсальное мобильное приложение, в котором можно будет оплачивать все необходимые услуги, это добавит удобства и оперативности для абонента. Плюсы онлайн-оплаты в том, что вы всегда в курсе своих платежей и показателей приборов, а факт потери той или иной квитанции никак не скажется в вопросах оплаты, так как вы в любое время в цифровом режиме можете показать свои платежи.
От своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг зависит, насколько эффективно и бесперебойно будут работать их региональные поставщики. Мы же, в свою очередь, желаем всем вам бесперебойной и качественной подачи света, газа и воды – в современных реалиях Дагестана это жизненно важно.

Источник: md-gazeta.ru

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