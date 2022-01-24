Как ни крути, коллективный иммунитет необходимо создать

Как мы видим, новая волна коронавирусной инфекции неоднозначно ведет себя: вчера выявленных случаев в сутки было 342 человека, а сегодня количество положительных результатов заболевания коронавирусом составляет 283 человека. Но тем не менее тенденция идет к увеличению числа больных коронавирусной инфекцией.

Положительным фактором в борьбе с этой инфекцией считаю проведение огромного количества ПЦР-тестов, что позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, тем самым позволяя больного изолировать и минимизировать последствия распространения вируса.

В этой связи необходимо отметить, что темпы вакцинации нужно нарастить. Если ситуация не изменится, то в ближайшем будущем запас коечного фонда может быть исчерпан. В пользу этого говорит тот факт, что количество выздоровевших в 3 раза меньше заболевших. И, если верить статистике, каждый день коечный фонд сокращается почти до 200 единиц.

Чтобы поменять ситуацию в лучшую сторону нам остается строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и создать иммунитет путем вакцинации.

Камиль Мирзоев